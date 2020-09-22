Дом престарелых в Лимане купил мельдоний вдвое дороже рыночной цены

Дом-интернат для людей пожилого возраста и инвалидов в Лимане Донецкой области в апреле заказал в ООО «Укрмедекспорт» препарат мельдоний вдвое дороже его средней цены по Украине. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших грошей» фармацевтических закупок за март-июнь в системе «Прозорро».



В выборку вошла 91 закупка, которые делали больницы и других заказчики из разных областей Украины.



Средняя цена раствора мельдония для инъекций с различными торговыми названиями дозировкой 100 мг / мл в упаковке №10 из десяти ампул или флаконов по 5 мл - 317,79 гривен.



Однако Лиманский дом-интернат заказал шесть упаковок под торговым названием Милдронат Grindeks вдвое дороже - по 737,38 гривен. Это также дороже наиболее высокой цены в аптеках в 733,59 гривен.