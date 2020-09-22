Бахмут купил новые троллейбусы

В Бахмуте Донецкой области коммунальное предприятие «Бахмутэлектротранс» заключило соглашение финансового лизинга с Укргазбанком на передачу трех троллейбусов «Днепр-Т203» городу. Сумма финансирования — 13 миллионов 200 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба банка.



«Банк плодотворно сотрудничает с муниципалитетами во всех уголках страны, предлагает доступные условия кредитования на мероприятия по энергоэффективности и ремонтные работы. Впрочем львиная доля проектов — это, все же, модернизация транспорта», — говорится в сообщении.



В Укргазбанке добавили, что коммунальные предприятия нуждаются в поддержке, поэтому им предлагают «простую программу финансового лизинга с максимально удобными и лояльными условиями финансирования, без излишней нагрузки на бюджет помогает обновить городской транспорт».



Укргазбанк входит в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов. 94,94% акционерного капитала банка принадлежит государству в лице министерства финансов. Укргазбанк поддерживает проекты по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.