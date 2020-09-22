В Луганской области зарегистрировали 770 случаев коронавируса

В Луганской области за минувшие сутки выявили 8 новых заболевших коронавирусной болезнью. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 770 случаев коронавируса. Из них выздоровели 418 пациентов, а 6 человек умерли. Продолжают болеть 344 человека.

За минувшие сутки в Украине выявили 2884 заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 181 237 случаев COVID-19. Из них 79 901 человек выздоровели, а 3 642 — умерли.