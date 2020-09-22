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МИД: Украина не получала от ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре «безвиза»

22 сентября 2020, 12:19

МИД: Украина не получала от ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре «безвиза»

Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизового режима для украинских граждан. Об этом в комментарии «Голосу Америки» заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур», — сказала она.

Замминистра заверила, что Украина ежедневно работает над пакетом реформ, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Также Джапарова подчеркнула, что нет оснований для пересмотра «безвиза» для Украины.

«Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек... И все эти действия координируются на самом высоком уровне», — добавила она.

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