МИД: Украина не получала от ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре «безвиза»

Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизового режима для украинских граждан. Об этом в комментарии «Голосу Америки» заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.



«Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур», — сказала она.



Замминистра заверила, что Украина ежедневно работает над пакетом реформ, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Также Джапарова подчеркнула, что нет оснований для пересмотра «безвиза» для Украины.



«Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек... И все эти действия координируются на самом высоком уровне», — добавила она.