СБУ объявила в розыск «директора» завода на оккупированной Луганщине

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении «директору» промышленного предприятия а оккупированной Луганщине в масштабной уплате «налогов» в пользу оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным досудебного следствия, после российской вооруженной агрессии в 2014 году государственное предприятие, которое специализируется на изготовлении промышленных комплектующих, захватили и «национализировали» сепаратисты. В 2015 году завод возобновил производственную деятельность и был зарегистрирован в так называемых налоговых органах боевиков.



Установлено, что в течение шести лет предприятие через фирмы-прокладки поставляет свою продукцию в РФ и ряд европейских стран, а движение средств происходит через так называемый госбанк «ЛНР».



Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.



«Сейчас гендиректору завода заочно сообщено о подозрении, и он объявлен в розыск. На имущество фигуранта, которое находится на контролируемой правительством территории, наложен арест», — сообщили в ведомстве.



Проводятся следственные действия.