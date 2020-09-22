Наблюдатели ООН не могут попасть в тюрьмы боевиков на Донбассе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине не может попасть в места лишения свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и призывает как можно скорее предоставить такой доступ. Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер во время презентации нового доклада о правах человека.



«На территории самопровозглашенных республик мы видим, что нас не пускают к заключенным и мест лишения свободы. Международные организации должны иметь беспрепятственный доступ к таким местам и это должно произойти как можно скорее», - отметила Богнер.



В Международном комитете Красного Креста также заявляли об отсутствии доступа к пленным украинцам.



Пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александр Власенко рассказал, что комитету иногда удается передать удерживаемым посылки и письма от родственников.