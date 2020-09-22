Создание переговорной площадки по Крыму обсудят на саммите Украина-ЕС

Вопрос создания переговорной площадки по деоккупации Крыма будет обсуждаться на 22-м саммите Украина-Евросоюз. Об этом в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с делегацией Европейского союза во главе с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.



Как сообщает пресс-служба украинского президента, ключевое внимание в ходе встречи было уделено вопросам мирного урегулирования на востоке Украины и ситуации во временно оккупированном Крыму.



Высокий представитель ЕС был проинформирован о ситуации с безопасностью на Донбассе и ходе выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в Нормандском формате. Зеленский поблагодарил Борреля за «неизменную поддержку со стороны Евросоюза суверенитета и территориальной целостности Украины».



Президент также отметил, что в ходе поездки представителей ЕС на Донбасс, запланированной на этой неделе, они смогут воочию увидеть, как соблюдается режим «тишины».



Очередной саммит Украина-ЕС пройдет 1 октября в Брюсселе.