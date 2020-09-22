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ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро, но при определенных условиях

22 сентября 2020, 17:04

ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро, но при определенных условиях

Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого ей надо выполнить требования, касающиеся верховенства права. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине», — сказал он.

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