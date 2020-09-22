В Мариуполе на заводе погиб рабочий

В Мариуполе на территории доменного цеха частного акционерного общества «ММК им. Ильича» погиб работник подрядной организации. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.



«Досудебным расследованием установлено, что 21 сентября 2020 года, около 11:00, во время выполнения демонтажа нагревателя воздуха доменной печи один из ремонтников — 32-летний газорезчик сорвался с металлической площадки указанного нагревателя и упал на кучу кирпичей с высоты 35 м», — говорится в сообщении.



От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте.



По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) УК Украины.