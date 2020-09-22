ОБСЕ зафиксировала вывоз пожилой пациентки из ОРДО в Россию

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировала вывоз пожилой пациентки из оккупированной Донетчины через неподконтрольный Украине КПП «Донецк» в Россию. Об этом сообщается в отчете миссии.



«16 сентября в 11:07 на КПП "Донецк" была замечена машина скорой помощи с номерными знаками Российской Федерации, которая въехала со стороны Российской Федерации и остановилась перед главным зданием», — говорится в отчете.



Наблюдатели ОБСЕ заметили на борту водителя и трех женщин-медиков.



Скорая помощь вернулась в Российскую Федерацию с пожилой пациенткой в 11:23. Никаких других подробностей со своей позиции патруль миссии не смог заметить.