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ОБСЕ зафиксировала вывоз пожилой пациентки из ОРДО в Россию

22 сентября 2020, 17:59

ОБСЕ зафиксировала вывоз пожилой пациентки из ОРДО в Россию

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировала вывоз пожилой пациентки из оккупированной Донетчины через неподконтрольный Украине КПП «Донецк» в Россию. Об этом сообщается в отчете миссии.

«16 сентября в 11:07 на КПП "Донецк" была замечена машина скорой помощи с номерными знаками Российской Федерации, которая въехала со стороны Российской Федерации и остановилась перед главным зданием», — говорится в отчете.

Наблюдатели ОБСЕ заметили на борту водителя и трех женщин-медиков.

Скорая помощь вернулась в Российскую Федерацию с пожилой пациенткой в 11:23. Никаких других подробностей со своей позиции патруль миссии не смог заметить.

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