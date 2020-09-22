В ЕС призвали РФ пойти навстречу Украине в переговорах по Донбассу

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию предпринять усилия для политического диалога в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма», — сказал Боррель на совместной с главой МИД Украины пресс-конференции в Киеве во вторник.



«Президент Зеленский предпринял важные шаги, чтобы дать больше места диалогу и дипломатии. И мы призываем Россию сделать такие же усилия», — призвал он.



Боррель также констатировал, что пандемия коронавируса ухудшила гуманитарную ситуацию на Донбассе.

15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что все лидеры государств стран «нормандской четверки» подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине. В МИД РФ опровергли это заявление, а позже в Кремле заявили, что фиксировать конкретные даты саммита пока бесполезно.



Глава офиса Зеленского Андрей Ермак накануне заявил, что Украина предлагает план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.