Путин в ООН призвал к отмене санкций в мировой экономике

Президент Владимир Путин заявил, что для восстановления мировой экономики в период пандемии коронавируса необходима «расчистка от ограничений и санкций». Об этом он сказал, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РБК.



«Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — сказал Путин.



Путин считает актуальным предложение РФ ввести так называемые зеленые коридоры, которые снимут торговые ограничения, чтобы обеспечить доступ стран к товарам первой необходимости.



США, ЕС и Украина ввели ряд санкций в отношении РФ за аннексию Крыма и вооруженную агрессию на Донбассе.