Два человека умерли от COVID-19 на Донетчине. За сутки — новый антирекорд по заболевшим

Двое человек умерли от коронавируса на подконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Новыми жертвами стали 36-летний житель Угледара и 53-летняя жительница Марьинского района.



Кроме этого, в течение вторника, 22 сентября, в области зафиксирован рекорд по количеству новых больных: COVID-19 диагностирован у 129 человек, в том числе у 12 детей и 9 медработников.



Так, 48 случаев выявлено в Краматорске, по 14 — в Мирнограде и Бахмуте, 11 — в Мариуполе, 9 — в Угледаре, по 7 — в Волновахском и Марьинском районах, по 5 — в Селидово и Славянске, 3 — в Константиновке, по 2 — в Бахмутском районе и Лиманской ОТГ, по 1 — в Покровске и Великоновоселковском районе.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории подтверждено 2634 случая COVID-19. Из них 1469 человек выздоровели, 52 — умерли.