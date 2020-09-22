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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

22 сентября 2020, 23:54

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области из-за коронавирусной болезни умерли еще два человека. Новыми жертвами стали 67-летний житель Соледарской ОТГ и 65-летняя жительница Мариуполя. Кроме того, за прошедшие сутки COVID-19 выявили у семи жителей области. За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины коронавирус зарегистрировали у 2 505 человек. Из них 1 461 пациент выздоровели, а 50 — умерли.

Группировка «ДНР» зарегистрировала за минувшие сутки пять летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19, а также 23 новых случая инфицирования. Умерли мужчины в возрасте 89, 55, 61 и 57 лет и женщина в возрасте 55 лет. По состоянию на 22 сентября группировка признает 3040 случаев инфекции COVID-19. Из них выписаны — 1964 человека, летальных случаев — 179. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

В Луганской области выявили 8 новых заболевших коронавирусной болезнью. Всего на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 770 случаев коронавируса. Из них выздоровели 418 пациентов, 6 человек умерли.

Группировка «ЛНР» не сообщала сегодня о новых случаях коронавируса. Таким образом, формирование подтверждает 848 случаев COVID-19, из которых 734 человека выздоровели, 27 — умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский во время торжественного заседания Генассамблеи ООН напомнил о российской агрессии в Крыму и на Донбассе, которая свидетельствует о том, что мир не усвоил уроки Второй мировой войны.

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает, что в отдельных районах Донбасса необходимо создать временное правительство ООН для проведения там местных выборов.

Фокин заявил, что если в течение месяца власти не выслушают его предложения по Донбассу, то он задумается над тем, чтобы покинуть украинскую делегацию в ТКГ.

Права человека

УВКПЧ ООН опубликовало новые данные о применении пыток электрическим током и сексуальном насилии, совершенном по отношению к удерживаемым в помещениях "УБОП ДНР/ЛНР" в Донецке и Луганске в период с 2015 по 2018 год.

«МГБ ЛНР» задержала 21-летнего жителя Луганска Владислава Лилипа по обвинению в работе на Службу безопасности Украины.

«ЛНР» также объявила о задержании бывшего боевика «ДНР», который сотрудничал с СБУ.

Общество

Суд Праги приговорил к 4,5 года лишения свободы гражданина Беларуси с видом на жительство в Чехии Алексея Фадеева за помощь группировке «ДНР». Приговор также предусматривает депортацию из Чехии на четыре года.

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