Генсек ООН призвал решить оставшиеся в Минских соглашениях вопросы безопасности и политики

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш упомянул конфликт на Донбассе во время выступления перед участниками 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября.



Он отметил, что на востоке Украины продолжает действовать режим прекращения огня. Однако Гутерриш констатировал, что решающее значение в урегулировании ситуации будет иметь но прогресс по нерешенным вопросам безопасности и политическим вопросам в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата для выполнения Минских соглашений.



Кроме того, генсек ООН призвал международное сообщество до конца года — в течение следующих 100 дней — установить режим глобального прекращения огня во всех местах, где продолжаются горячие конфликты.



«Когда началась пандемия, я призвал к глобальному прекращению огня. Сегодня я прошу международное сообщество приложить новые усилия, чтобы реализовать этот призыв до конца нынешнего года», — отметил Гутерриш.



По его словам, активизировать международные усилия в этом направлении нужно под руководством Совета Безопасности ООН. «У нас есть 100 дней, и время не ждет», — резюмировал Гутерриш.