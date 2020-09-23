Навального выписали из немецкой клиники «Шарите». Там он провел 32 дня

Российского оппозиционного политика Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите». Об этом говорится в ее сообщении.



Отмечается, что состояние здоровья оппозиционера улучшилось настолько, что врачи сочли возможным выписать его со стационарного лечения 22 сентября.



Также медики считают возможным полное выздоровление Навального, однако не исключают, что последствия отравления еще могут проявиться в дальнейшем.



В сообщении уточняется, что всего политик провел в «Шарите» 32 дня, из которых 24 — в палате интенсивной терапии.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, он впал в кому. 22 августа Навального доставили на лечение в Берлин. 7 сентября ему стало лучше, политика вывели из комы.



Власти Германии сообщали, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Позже это также подтвердили сдругие европейские пециалисты.



Российские власти выводы об отравлении Навального не признают.