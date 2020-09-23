«ДНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 180 человек

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за сутки выявили новую смерть из-за коронавируса — умерла 83-летняя женщина.



Кроме того, выявили 50 новых заболевших, а 8 пациентов выздоровели.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР». За все время пандемии «ДНР» подтверждает 3 090 заболевших COVID-19. Из них выздоровели 1 972 человека, а умерли 180. Продолжают болеть 938 человек.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 2634 заболевших COVID-19. Из них 1469 человек выздоровели, а 52 умерли.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на оккупированных частях Донбасса и в Крыму.