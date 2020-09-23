В ВСУ за сутки выявили 31 заболевшего COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксирован 31 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Десять человек госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



Всего на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 594 человека.



За время пандемии выздоровели — 1895 человек, летальных случаев — 10. Всего сейчас болеет 660 человек.

За минувшие сутки, 22 сентября, в Украине выявили 3 497 заболевших коронавирусом. Также за этот период 1 769 человек выздоровели, а 63 умерли.