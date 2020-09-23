Зеленский ждет от Путина большего стремления достичь мира на Донбассе

Украина хотела бы большей заинтересованности России в прекращении вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, текст которого приводит пресс-служба Офиса президента.



«Украина заинтересована в мире больше всего, потому война — на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира», — сказал он.



Зеленский отметил, что несмотря на то, что война продолжается только на 3% территории страны, Украина нуждается в поддержке Запада.



«Война на Донбассе дестабилизирует ситуацию на всем континенте. Это потери для экономики и человеческого капитала», — заявил он.



«Мы уверены на 100%, что украинские города — Донецк и Луганск — это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили бы в единой нашей государственной системе», — добавил президент.

Ранее в ЕС призвали Россию предпринять усилия для политического диалога в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины.



15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что все лидеры государств стран «нормандской четверки» подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине. В МИД РФ опровергли это заявление, а позже в Кремле заявили, что фиксировать конкретные даты саммита пока бесполезно.