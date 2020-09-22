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Пушилин разрешил использовать недействительные паспорта Украины с отметками «ДНР» и России

Обновлено
23 сентября 2020, 13:08

Пушилин разрешил использовать недействительные паспорта Украины с отметками «ДНР» и России

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал так называемый указ «об особенностях использования паспортов граждан Украины» на подконтрольной этому формированию территории.

Бумагой устанавливается, что в своей работе «органы ДНР» могут принимать в качестве одного из документов, удостоверяющих личность людей, «местом постоянного проживания которых является Донецкая Народная Республика», паспорт гражданина Украины, в том числе с отметками, «проставленными органами регистрации актов гражданского состояния ДНР и подразделениями уполномоченного органа Российской Федерации в сфере миграции».

«Указ» Пушилина вступил в силу 23 сентября.

«Депутат ДНР» Анастасия Селиванова утверждает, что речь не идет о проставлении новых отметок в украинских паспортах. Она отметила, что практика простановки отметок «ДНР» и РФ существовала в 2015-2016 годах, но позже от этого отказались.

«Однако возникла правовая коллизия, по которой паспорта Украины, с отметками ДНР и РФ, считались на территории республики недействительными», — написала Селиванова в своем Telegram-канале.

По ее словам, благодаря новому «указу» главы «ДНР» этот вопрос теперь урегулирован — паспорта с такими отметками «ДНР» считает действительными.

Согласно украинскому законодательству, проставление любой отметки другого государства или незаконных формирований во внутренний паспорт гражданина Украины делает его недействительным. Такой документ подлежит замене в случае прибытия на подконтрольную Украине территорию.

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