Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в поселке под Луганском

Четверо человек, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в подконтрольном боевикам поселке Родаково Луганской области. Об этом сообщается на сайте «МЧС ЛНР».



Трагедия случилась в полночь 23 сентября. Прибывшие на место спасатели застали горение веранды и крыши жилого дома.



В прихожей пожарные обнаружили тело 27-летнего мужчины. В «МЧС» предполагают, что он пытался самостоятельно открыть входную дверь.



На полу возле окна в одной из комнат находилось тело 52-летней женщины, на кровати в этой же комнате лежали тела двух детей в возрасте четырех и семи лет.



По словам соседки, женщина была опекуном детей, а 27-летний мужчина приходился ей сыном.



Как заявляют в «МЧС», причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.