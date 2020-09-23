Кабмин хочет наложить санкции против онлайн-сервисов, которые предлагают запрещенный российский контент

Кабинет министров поручил разработать предложения по введению санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают запрещенные в Украине товары и контент российского производства. Соответствующее протокольное решение принято на заседании правительства 23 сентября.



Инициатором выступил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он напомнил, что на днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-ритейлера Wildberries.



«В связи с этим предлагается протокольное поручение к Кабинету министров рассмотреть возможность относительно применения специальных экономических и других ограничивающих мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и собственно контент российского производства, в частности российских сериалов, которые запрещены законом, например, сервисов ivi.ru и Wildberries.ru», — сказал Ткаченко.



Свои предложения о санкциях должны разработать Минреинтеграции и Минкультуры.

Wildberries 21 сентября объявила о запуске продаж на территории Украины через свой интернет-магазин.



Украинские СМИ обратили внимание, что в магазине Wildberries за гривны продаются товары с символикой России, российских силовых структур и портретами президента РФ Владимира Путина.