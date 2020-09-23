В сентябре на Донетчине двое медиков умерли от COVID-19. Их семьи могут не увидеть компенсации

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донецкой области двое медиком умерли от COVID-19. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Департаменте охраны здоровья Донецкой ОГА.



За все время исследований на Донетчине подтверждено 173 случая заболевания коронавирусом среди медработников (51 случай в Мариуполе, 42 — в Бахмуте, 30 — в Славянске, 16 — в Краматорске, 14 — в Мангушском районе и 11 — в Дружковке). Среди них 169 медиков выздоровели. Пациентов в тяжелом состоянии на данный момент нет.



Оба летальных случая произошли в этом месяце: 10 сентября — в Покровской городской больнице, а 13-го — в клинической больнице Славянска.



При этом семьи умерших медиков пока не получили компенсации, а их выплата произойдет в случае, если медработник заразился коронавирусной инфекцией во время исполнения обязанностей, заявили в ДонОГА.



«Пока что нет связи заболевания с рабочим процессом. Неизвестно, они при этом лечили пациентов или случайно заболели в автобусе. Факта связи еще нет», — сказали в Департаменте охраны здоровья в телефонном разговоре с «НД».



В то же время размер компенсации, утвержденный Кабинетом министров 17 июня, зависит от того, работал ли умерший с пациентами с COVID-19. Так, 1 миллион 576 тысяч гривен предусмотрен для каждой семьи умершего медработника, который заразился во время выполнения профессиональных обязанностей, а по 210 тысяч гривен — для семей медиков, которые заболели и умерли не во время работы с пациентами.