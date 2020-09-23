Штаб ООС опровергает проведение инженерных работ под Водяным

В штабе операции Объединенных сил опровергают заявления боевиков о якобы проведении украинскими военными инженерных работ в районе села Водяное. Об этом сообщает пресс-служба штаба.



«Российские оккупационные войска на YouTube-канале опубликовали видеоролик, где якобы украинские защитники проводят инженерные работы в районе н.п. Водяное. Видео снято без привязки к месту и времени фиксации, что указывает на его постановочный характер», — говорится в сообщении.



Как отметили в штабе, все подчиненные подразделения Объединенных сил соблюдают договоренности.