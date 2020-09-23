Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ОП назвали «фейком» сообщения о финансировании от Ахметова

23 сентября 2020, 19:59

В ОП назвали «фейком» сообщения о финансировании от Ахметова

В Офисе президента Украины назвали «фейком» информацию СМИ о том, что олигарх Ринат Ахметов ежемесячно платит 2-2,5 миллиона долларов Офису президента и партии «Слуга народа».

«Призываем также и некоторых украинских журналистов, которые распространяют очевидно фейковых информацию, ссылаясь на "анонимные источники" или, например, на неназванных "крупных бизнесменов", всегда помнить: любой источник, если это, конечно, реальный источник, а не просто ваша фантазия, прежде всего использует вас для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов», — говорится в сообщении на сайте ОП.

В Офисе президента не назвали конкретного СМИ или сообщение, которое комментируют.

23 сентября издание «Украинская правда» со ссылкой на одного из «крупных бизнесменов» сообщило, что олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и партию «Слуга народа».

ТЕГИ

Организации
Офис президента
Люди
Ринат Ахметов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:49
«ЛНР» запретила массовые мероприятия в Луганске
15:33
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в поселке под Луганском
13:08
Пушилин разрешил использовать паспорта Украины с отметками «ДНР» и России. Но это делает документ недействительным
11:53
В СБУ не ответили, объявляли ли Пушилина и других членов «Л-ДНР» в международный розыск
11:22
«ДНР» хочет провести свои «выборы»? Зачем Пушилин ездит по городам? Разбор ►
10:25
«ДНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 180 человек
09:47
«ЛНР» зафиксировала 20 новых заболевших коронавирусом
09:32
Денисова: Боевики проводят милитаризацию детей на Донбассе
23:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:09
Пушилин не хочет упрощать пересечение КПВВ, несмотря на призывы в ООН
21:23
«ЛНР» закрыла несколько школ из-за COVID-19
19:28
УВКПЧ ООН опубликовало новые факты о жестоких пытках в тюрьмах Донецка и Луганска
17:59
ОБСЕ зафиксировала вывоз пожилой пациентки из ОРДО в Россию
14:00
«ЛНР» задержала 21-летнего луганчанина, обвинив в работе на СБУ
10:44
В ГПСУ рассказали, сколько человек смогли попасть в Донецк и Луганск через КПВВ в понедельник
все новости
19:59
В ОП назвали «фейком» сообщения о финансировании от Ахметова
18:49
«ЛНР» запретила массовые мероприятия в Луганске
17:53
«Заборона»: Убийство Шеремета могло быть связано с конфликтом между Клименко и Матиосом
17:45
Кабмин одобрил проект ратификации о привлечении 25,5 млн евро на жилье для переселенцев
17:26
Штаб ООС опровергает проведение инженерных работ под Водяным
17:00
В сентябре на Донетчине двое медиков умерли от COVID-19. Их семьи могут не увидеть обещанные компенсации
15:47
Следователя СБУ из Донбасса обвинили в вымогательстве 30 тысяч долларов
15:33
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в поселке под Луганском
15:32
Кабмин хочет наложить санкции против онлайн-сервисов, которые предлагают запрещенный российский контент
14:52
Двое украинских военных пострадали в результате подрыва под Донецком
14:31
Украина добилась кредита в 100 млн долларов для восстановления Луганской области
13:46
УП узнала о финансировании Ахметовым команды Зеленского. У олигарха отрицают
13:08
Пушилин разрешил использовать паспорта Украины с отметками «ДНР» и России. Но это делает документ недействительным
12:48
Зеленский ждет от Путина большего стремления достичь мира на Донбассе
12:35
В Луганской области выявили еще 47 заболевших коронавирусом
все новости
ВИДЕО
«ДНР» хочет провести свои «выборы»? Зачем Пушилин ездит по городам? Разбор ►
23 сентября, 11:22
Закон об ответственности и план по достижению мира на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
21 сентября, 06:42
«Шахтер» сыграл вничью с «Зарей» в чемпионате
20 сентября, 18:53

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция