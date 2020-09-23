В ОП назвали «фейком» сообщения о финансировании от Ахметова

В Офисе президента Украины назвали «фейком» информацию СМИ о том, что олигарх Ринат Ахметов ежемесячно платит 2-2,5 миллиона долларов Офису президента и партии «Слуга народа».



«Призываем также и некоторых украинских журналистов, которые распространяют очевидно фейковых информацию, ссылаясь на "анонимные источники" или, например, на неназванных "крупных бизнесменов", всегда помнить: любой источник, если это, конечно, реальный источник, а не просто ваша фантазия, прежде всего использует вас для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов», — говорится в сообщении на сайте ОП.



В Офисе президента не назвали конкретного СМИ или сообщение, которое комментируют.



23 сентября издание «Украинская правда» со ссылкой на одного из «крупных бизнесменов» сообщило, что олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и партию «Слуга народа».