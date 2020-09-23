В Минреинтеграции рассказали как получить компенсацию за разрушенное жилье 

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало инструкцию, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе вследствие вооруженной агрессии России. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Порядком предусмотрено, что денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тысяч гривен.



Так, в госбюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн гривен.



Чтобы получить компенсацию необходимо:

подать первый пакет документов в орган местного самоуправления/военно-гражданской администрации или центра предоставления административных услуг по месту нахождения разрушенного жилья;

получить в течение 5 календарных дней с момента поступления заявления сообщение о решении и дату проведения обследования;

при наличии оснований получить в течение 3 рабочих дней после проведения обследования от органа местного самоуправления или военно-гражданской администрации;

самостоятельно зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество прекращения права собственности на его разрушенное жилье;

в случае необходимости открыть банковский счет;

подать второй пакет документов в органы местного самоуправления или военно-гражданской администрации по месту расположения разрушенного жилья;

получить в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения его копию, с указанием размера денежной компенсации или отказ в ее выплате;

в случае принятия положительного решения комиссией по выплате компенсации, получить ее на банковский счет в течение 5 рабочих дней с момента поступления бюджетных средств региональным органам социальной защиты населения.