«Шахтер» потерял очки во втором матче подряд

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с дебютантом Украинской премьер лиги - львовским «Рухом». Матч завершился со счетом 1:1.



В начале второго тайма защитник «горняков» Валерий Бондарь был удален с поля за вторую желтую карточку.

Обзор матча можно посмотреть здесь.



Это был перенесенный матч второго тура УПЛ. Игру отложили из-за нескольких заболевших коронавируса во львовском клубе.



В минувшее воскресенье «Шахтер» сыграл вничью 2:2 с луганской «Зарей» в УПЛ.