«Шахтер» потерял очки во втором матче подряд

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с дебютантом Украинской премьер лиги - львовским «Рухом». Матч завершился со счетом 1:1.
В начале второго тайма защитник «горняков» Валерий Бондарь был удален с поля за вторую желтую карточку.
Ничья 1:1 во Львове. #РухШахтер pic.twitter.com/Js6oTCsKPa— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 23, 2020
Обзор матча можно посмотреть здесь.
Это был перенесенный матч второго тура УПЛ. Игру отложили из-за нескольких заболевших коронавируса во львовском клубе.
В минувшее воскресенье «Шахтер» сыграл вничью 2:2 с луганской «Зарей» в УПЛ.