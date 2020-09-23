ICIJ: Британский банк переводил деньги Ахметова, несмотря на подозрение в нечистоплотности

Один из крупнейших мировых банков, британский Barclays переводил деньги украинского олигарха Рината Ахметова, несмотря на подозрения в том, что они могли быть «грязными». Об этом говорится в журналистском расследовании ICIJ, основанное на слитых данных FinCEN — сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, передает «Громадське».



Так, в 2014 году Barclays направил в это учреждении доклад о подозрительной активности о движении средств в / из компаний Ахметова за последние 5 лет. Всего в таких отчетах говорится о денежных переводах на почти 2 миллиарда долларов, которые компании Ахметова провели с 2009 по 2016 годы.



В документе есть ссылка на доклад МВД Украины от 1999 года, где Ахметова называют лидером организованного преступного синдиката. ICIJ отмечает, что в докладе МВД от 2005 года есть такая же его характеристика.



Также Barclays вспомнили о дипломатической телеграмме США, где упоминается «Партия регионов» — «политическая партия, которую когда-то возглавлял Ахметов и которую продолжает финансировать как гавань для бандитов и олигархов».



В то же время эти сведения не стали препятствием для банка в проведении операций с деньгами Ахметова.

В свою очередь швейцарская дочь Barclays в 2014 году заявила о блокировании счетов и прекращения любых правоотношений с компаниями Ахметова System Capital и System Family Management Ltd. Но, как отмечают журналисты, на самом деле счета остались незаблокированными, речь шла лишь о том, что каждая транзакция этих фирм должна была пройти через процедуру соответствич любым внутренним или внешним требованиям или нормам.



Возвращаясь к докладам для Минфина США, в феврале 2015 банк выразил обеспокоенность, что с учетом «политического и экономического климата» в России и Украине компании Ахметова могут переводить деньги, среди которых незаконные доходы.



Однако на фоне этих беспокойств Barclays продолжал обслуживать украинского олигарха — до июля 2015 года. Тогда фирмы System Family Management, System Capital Management и горнодобывающая Metinvest International SA столкнулись с тем, что банк называет «фильтр отклонения платежей».



В самой SCM говорят, что в мае 2015 года года получили уведомление от Barclays, в котором говорилось, что банк прекращает все отношения с украинскими клиентами, однако, как утверждают у Ахметова, в этом сообщении не говорилось, что у компании есть какие-то проблемные транзакции.



Холдинг System Capital Management олигарха отрицает любые проблемы с законом. Там отметили, что доклад МВД об Ахметове признали «мошенническим» на уровне комитета Верховной Рады.



Также в компании заявили, что ни SCM, ни Ахметова лично никогда не обвиняли и не осуждали за любые преступления в США, Украины или любой другой юрисдикции.



Кроме этого, в холдинге рассказали, что установили отношения с Barclays Bank в 2007 году, пройдя комплексную юридическую процедуру и другие необходимые проверки в соответствии с законодательством Великобритании и Швейцарии.