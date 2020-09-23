По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

Два человека умерли от коронавируса на подконтрольной властям территории Донецкой области. За прошедшие сутки в области зафиксирован рекорд по количеству новых больных: COVID-19 диагностирован у 129 человек. С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории подтверждено 2634 случая COVID-19. Из них 1469 человек выздоровели, 52 — умерли.



За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зафиксировали один летальный случай вследствие COVID-19 и 50 новых заболевших, заявили в группировке «ДНР». За все время пандемии «ДНР» подтверждает 3 090 заболевших COVID-19. Из них выздоровели 1 972 человека, а умерли 180.



В Луганской области выявили 47 заболевших коронавирусной болезнью. Всего на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 817 случаев COVID-19. Из них 434 человека выздоровели, шестеро умерли.



В отдельных районах Луганской области за сутки — 20 новых заболевших коронавирусом. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 868 случаев COVID-19. Из них выздоровели 734 человека, а 27 умерли.





Политика



Украина хотела бы большей заинтересованности России в прекращении вооруженного конфликта на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский.



Права человека



Оккупационные администрации на Донбассе систематически проводят мероприятия по милитаризации детей, а также проводят политику, направленную на искоренение любых форм вероисповедания, кроме православной церкви Московского патриархата, заявила омбудсвумен Людмила Денисова.



Общество



В Службе безопасности Украины отказались сообщать, инициировали ли следователи внесение членов «ДНР»/«ЛНР» Дениса Пушилина, Наталью Никонорову, Владислава Дейнего и Ольгу Кобцеву в международный розыск.



«ДНР» разрешила использовать в отдельных районах Донетчины недействительные паспорта Украины, в которых есть отметки структур формирования и органов РФ.



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