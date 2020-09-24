Зеленский предложил открыть в Киеве международный офис по противодействию дезинформации

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.



«Украина, как одна из стран, которая с 2014 активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде», — сказал он в своем видеовыступлении на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.



Глава государства указал на опасность информационных угроз современному миру, когда «дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс».