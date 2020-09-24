На Донетчине — антирекорд по числу новых больных коронавирусом и одна смерть

В Донецкой области за минувшие сутки зафиксировали антирекорд по количеству новых больных — коронавирус диагностировали у 133 человек. Также зафиксирован один летальный случай. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений, вызванных COVID-19, умерла 64-летняя жительница Великоновоселковского района.



30 новых случаев выявили в Дружковке, 16 в Мариуполе, 12 в Константиновке, 11 в Покровске, девять в Бахмуте, по пять в Авдеевке, Угледаре и Великоновоселковском районе, четыре в Торецке, три в Славянске, по одному в Мирнограде и Марьинском районе



Уточняется, что новые случаи инфицирования выявили у 13 детей и 4 медработников.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории подтверждено 2767 случая COVID-19. Из них 1470 человек выздоровели, 53 — умерли.