В Украине общее число болеющих коронавирусом превысило 100 тысяч человек

За минувшие сутки, 23 сентября, в Украине выявили 3 372 заболевших коронавирусом. Кроме того, за этот период 1 788 человек выздоровели, а 52 умерли.



Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 188 106 случаев COVID-19. Из них 83 458 человек выздоровели, а 3 757 — умерли. Продолжают болеть 100 891 человек, что на 1 532 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки выявлено в Киеве (330), Днепропетровской (298), Харьковской (285), Тернопольской (265) и Львовской (205) областях.



Вчера, сообщалось о 3 497 новых инфицированных за сутки, 22 сентября — о 2 884, 21 сентября — о 2 675, 20 сентября выявили 2 966 заболевших; 17 сентября был зафиксирован рекорд — 3 584 инфицированных COVID-19.