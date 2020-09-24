Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» выявила 56 заболевших коронавирусом за сутки

24 сентября 2020, 10:24

«ДНР» выявила 56 заболевших коронавирусом за сутки

На неподконтрольной Украине части Донецкой области за сутки выявлено 56 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».

Также отмечается, что были выписаны 18 выздоровевших. Новых летальных случаев за этот период не зафиксировано.

За все время исследований «ДНР» признает 3146 заболевших COVID-19. Из них 1 990 человек выписаны, а 180 умерли. На лечении остаются 976 пациентов.

На подконтрольной части Донетчины выявлено 2767 случая COVID-19. Из них 1470 человек выздоровели, 53 — умерли.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
ДНР коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:36
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 22 новых инфицированных коронавирусом
22:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:49
«ЛНР» запретила массовые мероприятия в Луганске
15:33
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в поселке под Луганском
13:08
Пушилин разрешил использовать недействительные паспорта Украины с отметками «ДНР» и России
11:53
В СБУ не ответили, объявляли ли Пушилина и других членов «Л-ДНР» в международный розыск
11:22
«ДНР» хочет провести свои «выборы»? Зачем Пушилин ездит по городам? Разбор ►
10:25
«ДНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 180 человек
09:47
«ЛНР» зафиксировала 20 новых заболевших коронавирусом
09:32
Денисова: Боевики проводят милитаризацию детей на Донбассе
23:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:09
Пушилин не хочет упрощать пересечение КПВВ, несмотря на призывы в ООН
21:23
«ЛНР» закрыла несколько школ из-за COVID-19
19:28
УВКПЧ ООН опубликовало новые факты о жестоких пытках в тюрьмах Донецка и Луганска
17:59
ОБСЕ зафиксировала вывоз пожилой пациентки из ОРДО в Россию
все новости
11:42
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 25 сентября на въезд и выезд
11:37
СМИ узнало о планах Коломойского создать парламентскую коалицию с партией Зеленского
11:12
В Луганской области — две смерти и 26 новых случаев COVID-19
10:43
За сутки в ВСУ зафиксировано более полусотни новых случаев заболевания COVID-19
10:24
«ДНР» выявила 56 заболевших коронавирусом за сутки
09:39
Евросоюз не признал легитимность Лукашенко и призвал провести новые выборы в Беларуси
09:36
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 22 новых инфицированных коронавирусом
09:08
В Украине общее число болеющих коронавирусом превысило 100 тысяч человек
08:53
На Донетчине — антирекорд по числу новых больных коронавирусом и одна смерть
08:51
Зеленский предложил открыть в Киеве международный офис по противодействию дезинформации
08:23
Штаб ООС зафиксировал три нарушения «режима тишины»
08:16
Беспилотники миссии ОБСЕ глушили и обстреливали на Донбассе
08:00
Украина отказалась признать Лукашенко легитимным президентом
22:56
Зеленский: Следующими шагами на Донбассе должны быть вывод НВФ и возвращение границы
22:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
ВИДЕО
«ДНР» хочет провести свои «выборы»? Зачем Пушилин ездит по городам? Разбор ►
23 сентября, 11:22
Закон об ответственности и план по достижению мира на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
21 сентября, 06:42
«Шахтер» сыграл вничью с «Зарей» в чемпионате
20 сентября, 18:53

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция