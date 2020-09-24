«ДНР» выявила 56 заболевших коронавирусом за сутки

На неподконтрольной Украине части Донецкой области за сутки выявлено 56 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».



Также отмечается, что были выписаны 18 выздоровевших. Новых летальных случаев за этот период не зафиксировано.



За все время исследований «ДНР» признает 3146 заболевших COVID-19. Из них 1 990 человек выписаны, а 180 умерли. На лечении остаются 976 пациентов.

На подконтрольной части Донетчины выявлено 2767 случая COVID-19. Из них 1470 человек выздоровели, 53 — умерли.