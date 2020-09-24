За сутки в ВСУ зафиксировано более полусотни новых случаев заболевания COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 57 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего сейчас болеет — 645 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«Всего за время пандемии выздоровели — 1967 человек, летальных случаев — 10. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 791 человек», — сказано в сообщении.



Отмечается, что из новых случаев заболевания в учреждениях здравоохранения находится 14 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 43 человека.