За минувшие сутки, 23 сентября, в Луганской области лабораторно подтверждены 26 новых случаев COVID-19, излечились восемь человек и двое умерли. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



Летальные случаи зафиксированы в Северодонецке и Беловодском районе. Возраст умерших — 49 и 50 лет, причина смерти — пневмония, вызванная коронавирусом.



16 новых случаев инфицирования выявили в Северодонецке, по два в Лисичанске и Рубежном, три в Станично-Луганском районе, по одному в Марковском и Сватовском районах.



Число заболевших на подконтрольной территории Луганской области увеличилось до 843 случаев, на лечении — 392 человека, восемь умерли.



Отмечается, что Луганская область по уровню заболеваемости COVID-19 находится на 22 месте (из 25-ти) среди административных территорий Украины, без учета временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым.