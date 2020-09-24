СМИ узнало о планах Коломойского создать парламентскую коалицию с партией Зеленского

Президента Владимира Зеленского склоняют к созданию новой коалиции в парламенте — между фракцией «Слуги народа» и депутатской группой «За будущее», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. Об этом пишет hromadske со ссылкой на нескольких неназванных депутатов Верховной Рады.



Отмечается, что «шантаж» происходит с помощью «золотой акции» — нескольких десятков депутатов внутри президентской «Слуги народа», которых контролирует Коломойский.



Собеседники hromadske обращают внимание на несколько показательных голосований, когда президентская фракция давала меньше 200 голосов «за», хотя во фракцию входит 247 депутатов.



«У Коломойского со старта было 20-25 "слуг". В последнее время прибавилось еще 10-15», — сказал изданию один из депутатов.



По другим оценкам, в группе олигарха во фракции «Слуга народа» может быть уже до 50 человек. Плюс группа «За будущее», в которую входят 24 депутата.



Как пишет hromadske, для президентской силы это уже критично. Если раньше добрать голоса могли с помощью депутатской группы «Доверие» (включает 20 депутатов), то теперь и этого для результативных голосований недостаточно.



Об отдельных голосованиях с группой «За будущее» договариваются различные представители президентской команды. По словам источников, условия голосования каждый раз разные — «что-то вписать в закон, в бюджет».



Подчеркивается, что в Верховной Раде переговорщиками являются глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и представитель «За будущего» Игорь Палица. Однако, по словам источников в «Слуге народа», иногда Арахамии приходится договаривается о системном голосовании напрямую с Коломойским.



В разговоре с hromadske Палица отрицает, что олигарх может навязать решение депутатской группе. «Коломойский может общаться с Арахамией хоть пять раз на дню, но на голосование группы это вообще не влияет», — подчеркнул он.

Обе стороны говорят, что разговоры о возможном объединении в коалицию начали не они. При этом в «Слуге народа» утверждают, что президентскую фракцию затягивают в коалицию именно показательным неголосованием подконтрольных Коломойскому депутатов.



«Мы сопротивляемся коалиции. Сейчас они (подконтрольные Коломойскому депутаты — ред.) не голосуют или голосуют плохо. И это для нас проблема, надо тогда с ОПЗЖ голосовать. Или с "Голосом"», — говорит hromadske один из депутатов «Слуги народа».



Как пишет издание, Коломойский ставит политическую силу Зеленского и самого президента на шпагат. В своей публикации hromadske делает вывод, что с помощью создания коалиции Коломойский хочет получить влияние на президента и правительство. Это нужно олигарху, чтобы защитить себя от расследования в США и возможных запросов со стороны американских правоохраниетелей. Также для Коломойского остаются угрозой иски государства против бывших владельцев ПриватБанка, одним из которых он является. В частности, судебные дела за рубежом.