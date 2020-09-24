«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 25 сентября на въезд и выезд

Группировка «ДНР» 25 сентября будет пропускать людей в обе стороны через пункт пропуска «Еленовка», который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом заявили в так называемом «межведомственном штабе».



Отмечается, что пропуск будет осуществляться с 9.00 до 18.00.



Для въезда необходимо получить разрешение в «оперативном штабе по коронавирусу», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.



При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».



Те, кто направляется на подконтрольную властям территорию должны иметь приложение «Дія». Лица, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию. Gри предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом можно прекратить режим самоизоляции.