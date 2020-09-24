В России выдвинули Путина на Нобелевскую премию мира после Крыма и Донбасса

Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021. Заявку на номинацию Путина направил российский писатель Сергей Комков, передает «РИА Новости».



За какие заслуги выдвинули Путина, пока не сообщается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира, «но будет хорошо, если ему ее присудят».



В Украине Путин запомнился захватом Крыма и участием России в войне на Донбассе.

На прошлой неделе, 17 сентября, российский ученый, работающий в университете Ратгерс в США, Сергей Ерофеев сообщил, что на Нобелевскую премию мира выдвинули оппозиционера Алексея Навального. По словам Ерофеева, заявку отправили «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией».



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