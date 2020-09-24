В Донецкой области на шахте погиб горняк

В Донецкой области на шахте госпредприятия «Мирноградуголь» погиб шахтер. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель профсоюза горняков Михаил Волынец.



Трагедия произошла на «Шахте 5/6». От поражения током погиб подземный электрослесарь Виталий Сердюк 1977 года рождения.



У погибшего осталось двое детей.



Как сообщает отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры, по факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) УК Украины.



Досудебным расследованием установлено, что 24 сентября 2020 года, около 00:30, во время выполнения подземных ремонтно-восстановительных работ электрического трансформатора на горизонте 610 м электрослесаря ​​обособленного подразделения «Шахта 5/6» поразило электрическим током.



Продолжаются следственные действия. Устанавливаются свидетели трагического события и причины, которые привели к гибели горняка.