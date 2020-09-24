Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ляшко не исключает введения жесткого карантина до 25 октября

24 сентября 2020, 14:11

Ляшко не исключает введения жесткого карантина до 25 октября

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что жесткий карантин могут ввести в стране и раньше 25 октября, и позже. Об этом он заявил в интервью изданию «Новое время».

«По поводу национального локдауна я бы не привязывался к определенной дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Это зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел [на жесткий карантин]. Не стоит надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать», — заявил он.

Также Ляшко отметил, что избежать локдауна можно в том случае, если украинцы будут придерживаться санитарных норм и эпидемию можно будет контролировать.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пока не планируют возвращаться к усиленному карантину, но ограничения будут действовать локально, где самые высокие показатели заболевания на коронавирус. По его словам, последствия от закрытия экономики страны могут быть еще большими.

В Украине за последние сутки выявили 3 372 новых случая инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в стране Covid-19 выявили у 188 106 человек, из них 3 757 умерли, 83 458 — выздоровели.

ТЕГИ

Прочее
Карантин коронавирус
Люди
Виктор Ляшко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:42
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 25 сентября на въезд и выезд
09:36
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 22 новых инфицированных коронавирусом
22:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:49
«ЛНР» запретила массовые мероприятия в Луганске
15:33
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в поселке под Луганском
13:08
Пушилин разрешил использовать недействительные паспорта Украины с отметками «ДНР» и России
11:53
В СБУ не ответили, объявляли ли Пушилина и других членов «Л-ДНР» в международный розыск
11:22
«ДНР» хочет провести свои «выборы»? Зачем Пушилин ездит по городам? Разбор ►
10:25
«ДНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 180 человек
09:47
«ЛНР» зафиксировала 20 новых заболевших коронавирусом
09:32
Денисова: Боевики проводят милитаризацию детей на Донбассе
23:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:09
Пушилин не хочет упрощать пересечение КПВВ, несмотря на призывы в ООН
21:23
«ЛНР» закрыла несколько школ из-за COVID-19
19:28
УВКПЧ ООН опубликовало новые факты о жестоких пытках в тюрьмах Донецка и Луганска
все новости
16:27
В Раде хотят призвать Кабмин профинансировать соединение Луганской области железной дорогой
16:15
Умер солист Луганской областной филармонии, у которого диагностировали коронавирус
15:59
Украина сообщила ОБСЕ о новых траншеях боевиков под Водяным
15:21
СМИ: Жена Медведчука стала владелицей строительной фирмы в Москве
15:16
Комбинат в Кривом Роге полностью остановил работу. Забастовка шахтеров там длится с начала сентября
14:27
Высший антикоррупционный суд отказался возобновить дело «Роттердам+»
14:11
Ляшко не исключает введения жесткого карантина до 25 октября
13:12
В Донецкой области на шахте погиб горняк
13:08
Зеленский: Украина не поддается на шантаж России в ТКГ, но ищет баланс
12:49
В России выдвинули Путина на Нобелевскую премию мира после Крыма и Донбасса
12:41
Фокин извинился за использование слова «повстанцы» в отношении боевиков
12:12
Зеленский надеется, что встреча «нормандских» советников по Донбассу состоится в ближайшее время
11:42
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 25 сентября на въезд и выезд
11:37
СМИ узнало о планах Коломойского создать парламентскую коалицию с партией Зеленского
11:12
В Луганской области — две смерти и 26 новых случаев COVID-19
все новости
ВИДЕО
«ДНР» хочет провести свои «выборы»? Зачем Пушилин ездит по городам? Разбор ►
23 сентября, 11:22
Закон об ответственности и план по достижению мира на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
21 сентября, 06:42
«Шахтер» сыграл вничью с «Зарей» в чемпионате
20 сентября, 18:53
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция