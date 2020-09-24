Ляшко не исключает введения жесткого карантина до 25 октября

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что жесткий карантин могут ввести в стране и раньше 25 октября, и позже. Об этом он заявил в интервью изданию «Новое время».



«По поводу национального локдауна я бы не привязывался к определенной дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Это зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел [на жесткий карантин]. Не стоит надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать», — заявил он.



Также Ляшко отметил, что избежать локдауна можно в том случае, если украинцы будут придерживаться санитарных норм и эпидемию можно будет контролировать.



Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пока не планируют возвращаться к усиленному карантину, но ограничения будут действовать локально, где самые высокие показатели заболевания на коронавирус. По его словам, последствия от закрытия экономики страны могут быть еще большими.



В Украине за последние сутки выявили 3 372 новых случая инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в стране Covid-19 выявили у 188 106 человек, из них 3 757 умерли, 83 458 — выздоровели.