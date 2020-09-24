Высший антикоррупционный суд отказался возобновить дело «Роттердам+»

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала бывшему заместителю генпрокурора Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры Пономаренко о закрытии производства по «Роттердам+». Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».



«Судью почему-то не убедило то, что Пономаренко проигнорировал большинство доказательств при закрытии дела, сослался на экспертизы, которые не отрицали убытки, а написали о "невозможности сделать вывод"», — отмечается в сообщении.



В ЦПК добавили, что ожидали такого решения и «категорически с ним не согласны». Решение судьи Широкой может быть обжаловано в Апелляционной палате Антикорсуда.



«Также мы подали жалобу от Центра противодействия коррупции как одного из заявителей по делу, которое будет рассматривать судья Олейник», — добавили в ЦПК.

В конце августа стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокураткра закрыла дело «Роттердам+» в части, которая касается подозреваемых. При этом в САП отметили, что досудебное расследование продолжается.



«Роттердам+» — это формула, которая определяла стоимость электроэнергии, которую производили теплоэлектростанции, она применялась в 2016-2019 годах.



Согласно формуле «Роттердам+», стоимость угля для ТЭС зависела от цены на уголь в порту нидерландского города Роттердам.



К этой же цене добавляли стоимость транспортировки угля из Роттердама, хотя львиную долю угля ТЭС покупали не в Нидерландах, а в Украине, России или на неподконтрольном Донбассе(под видом российского угля). Поэтому на самом деле цена угля была ниже и ТЭС получали сверхприбыли.



Считается, что больше всего от этого выиграл миллиардер Ринат Ахметов, потому что его компания ДТЭК имеет больше всего ТЭС в стране.



Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело из-за этой формулы. Там пришли к выводу, что она нанесла ущерб потребителям энергии на почти 19 миллиардов гривен, позже Бюро увеличило эту сумму до 39 миллиардов гривен.



Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.



НАБУ объявило подозрения шестерым фигурантам — четырем должностным лицам НКРЭКУ, в частности тогдашнему главе регулятора Дмитрию Вовку, а также двум топ-менеджерам ДТЭК — Борису Лисовому и Ивану Гелюху. Действия всех шестерых квалифицировали как «злоупотребление служебным положением». Однако их вину САП доказать не удалось.