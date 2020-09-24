СМИ: Жена Медведчука стала владелицей строительной фирмы в Москве

Жена Виктора Медведчука, председателя политсовета партии ОПЗЖ и кума Владимира Путина, телеведущая Оксана Марченко в начале осени стала обладательницей российской компании, профиль деятельности которой - строительство, инженерные работы и проектирование. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».



По данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября 2020 российская компания «Юг Энерго», которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко стала единственной владелицей компании «НЗНП Инжиниринг».



ООО «НЗНП Инжиниринг» зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020, а ее основным направлением является «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика», дополнительные виды деятельности - деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.



«НЗНП Инжиниринг» с августа 2020 года является членом «Ассоциации проектировщиков Южного округа» - это указано на сайте ассоциации. Южный округ - территориальное объединение, в которое входит и Ростовская область, где расположился завод, принадлежащий семье Медведчука-Марченко.



Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории Российской Федерации. В частности: «НЗНП Трейд», ТД «НЗНП», «Югтранс-НЗНП» и АО «НЗНП» (Новошахтинский завод нефтепродуктов).



Как установили журналисты, нефтепродукты этого предприятия, несмотря на жесткие санкции США, наложенные на Виктора Медведчука в 2014 году, поставляются в порт Хьюстона для американской корпорации Exxonmobil.



Директором «материнской» для всех этих нефтяных структур компании (ООО «Юг Энерго») является Валерий Пак - бывший заместитель министра природных ресурсов России и бывший глава Федерального агентства по пользованию недрами.



Летом 2018 «Схемы» сообщали, что зять Виктора Медведчука Андрей Рюмин тоже решил заняться строительством в России.



Виктор Медведчук в июне 2020 заявил журналистам «Схем», что никому не дает комментариев по поводу бизнеса. Однако два года назад политик рассказал, как работает их семейный бизнес: «Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом. Она владеет бизнесом. Раз. А управляю бизнесом я».