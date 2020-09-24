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Комбинат в Кривом Роге полностью остановил работу. Забастовка шахтеров там длится с начала сентября

24 сентября 2020, 15:16

Комбинат в Кривом Роге полностью остановил работу. Забастовка шахтеров там длится с начала сентября

Шахты «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская» в Кривом Роге остановили свою работу из-за забастовки горняков, которая продолжается с начала сентября. Об этом сообщил Криворожский железорудный комбинат, в состав которого входят эти шахты.

Управление предприятия заявило, что «сделало все возможное» для того, чтобы шахтеры перестали бастовать. В частности, повысило размеры окладов всем работникам от 10% до 25% и подписало Меморандум о взаимопонимании.

Однако часть шахтеров все еще остается под землей и продолжает бастовать. Комбинат обратился к правоохранителям с просьбой вмешаться в ситуацию.

Также в сообщении указано, что «для минимизации убытков и предупреждения негативного воздействия на окружающую среду» комбинат начнет подготовку к длительному простою. Более того, руководство предприятия планирует уволить часть работников.

Второго сентября горняки шахты «Октябрьская» Криворожского железорудного комбината отказались подниматься наверх после смены. Они объявили бессрочную акцию протеста, требуя повысить зарплату до 1000 евро в месяц и вернуть льготы.

Список льгот значительно сократился еще в 2016 году и часть работников горнодобывающих специальностей утратили право на ранний выход на пенсию и повышенный ее размер.

Криворожский железорудный комбинат — негосударственное предприятие, в состав которого входят четыре шахты. Основным акционером комбината является компания Starmill Limited, конечными собственниками которой являются Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Их доля составляет 99,88% акций комбината.

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