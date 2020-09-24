Украина сообщила ОБСЕ о новых траншеях боевиков под Водяным

Украинская делегация в ОБСЕ проинформировала страны-участницы о продолжении сооружения боевиками траншей вблизи Водяного Донецкой области. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского.



«Во время заседания Форума сотрудничества в области безопасности ОБСЕ в среду мы продолжили привлекать внимание стран-участниц к инженерному оборудованию позиций вооруженными формированиями Российской Федерации на Донбассе, что является грубым нарушением Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые предусматривают в т.ч. запрет на инженерные работы на существующих позициях и сооружение новых», - отметил он.



По словам Лоссовского, отдельное внимание было привлечено к инженерным работам, которые продолжались 21 сентября на позициях боевиков возле Водяного. Украинская делегация продемонстрировала карту-схему инцидента, а также соответствующие фотографии с доказательствами.