Умер солист Луганской областной филармонии, у которого диагностировали коронавирус

Умер солист Луганской областной филармонии Игорь Новиков, у которого диагностировали коронавирус. Мужчина попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «Суспільне».



Игорю Новикову было 48 лет, до этого он перенес трансплантацию почки. Ночью 23 сентября, мужчина скончался.



Игорь Новиков - переселенец из Луганска, который вместе с женой жил и работал в Северодонецке. Как рассказал директор Луганской областной филармонии Игорь Шаповалов, из-за особых правил захоронения умерших людей от Covid-19, церемония прощания будет закрытой.



Похоронят солиста 25 сентября.