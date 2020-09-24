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Умер солист Луганской областной филармонии, у которого диагностировали коронавирус

24 сентября 2020, 16:15

Умер солист Луганской областной филармонии, у которого диагностировали коронавирус

Умер солист Луганской областной филармонии Игорь Новиков, у которого диагностировали коронавирус. Мужчина попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «Суспільне».

Игорю Новикову было 48 лет, до этого он перенес трансплантацию почки. Ночью 23 сентября, мужчина скончался.

Игорь Новиков - переселенец из Луганска, который вместе с женой жил и работал в Северодонецке. Как рассказал директор Луганской областной филармонии Игорь Шаповалов, из-за особых правил захоронения умерших людей от Covid-19, церемония прощания будет закрытой.

Похоронят солиста 25 сентября.

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