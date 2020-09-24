В Раде хотят призвать Кабмин профинансировать соединение Луганской области железной дорогой

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которым парламенту предложено обратиться к Кабинету министров с требованием обеспечить железнодорожное сообщение северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги.



Авторы проекта предлагают обратиться к правительству с требованием обеспечить строительство и финансирование за счет государственного бюджета железнодорожной линии, которая соединит станции Кондрашевская-Новая — Лантратовка и Попасная — Сватово — Купянск.



В пояснительной записке отмечается, что на подконтрольной Украине территории Луганской области проходит лишь одна железнодорожная магистраль Попасная — Сватово — Купянск, которая входит в общегосударственную железнодорожную сеть. В то же время железнодорожная ветка Кондрашевская-Новая — Лантратовка длиной 250 километров пролегает по северной части области и не имеет сообщения с другими областями, поскольку с одной стороны направлена в Россию, с другой — ведет на временно неподконтрольную территорию. Отмечается, что вследствие такой ситуации восточные и северные районы области остались без железнодорожного сообщения с остальной территорией страны.



Населенные пункты Кондрашевская-Новая, Лантратовка, Попасная и Сватово находятся на подконтрольной Украине территории Луганской области, Купянск — в Харьковской области.