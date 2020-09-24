Фильм-антиутопию о Донбассе выдвинули на «Оскар» от Украины

Фильм «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича выдвинули на премию «Оскар» от Украины. Лента будет представлена в категории «Международный полнометражный фильм».



Об этом сообщил глава Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк, передает Интерфакс-Украина.



Всего в национальном отборе участвовали три фильма, все они созданы при поддержке Госкино. Помимо «Атлантиды», на выдвижение также претендовали «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича и документальный фильм «Земля голубая, будто апельсин» режиссера Ирины Цилык.







Фильм «Атлантида» — это антиутопия об Украине в недалеком будущем. События разворачиваются в 2025 году, после победы Украины над Россией в войне на Донбассе. По сюжету территория региона признана непригодной для проживания, а окружающая среда практически полностью уничтожена. В этих условиях герои фильма пытаются вернуть жизнь в Донбасс.



Все роли в «Атлантиде» сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители — бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

В сентябре 2019 года «Атлантида» получила приз как лучший фильм программы «Горизонты» на 76 Венецианском кинофестивале. В августе 2020 года «Атлантида» попала в лонглист премии Европейской киноакадемии.