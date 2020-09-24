Минобразования: После самоизоляции ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу справки

Министерство образования и науки Украины констатирует, что после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу документы о состоянии здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.



«Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны предоставлять в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции», — говорится в сообщении.



Отмечается, что после истечения срока 14 дней самоизоляции для указанной категории учащихся не предусмотрено обязательное проведение лабораторных тестов, в том числе методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа.



В ведомстве отметили, что законодательство Украины не обязывает учеников, их родителей или других законных представителей подавать в учреждения общего среднего образования любые документальные подтверждения (справки, заключения) о состоянии здоровья учащихся для продолжения ими обучения после завершения самоизоляции.