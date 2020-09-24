Украинский военный, которого еще летом на Донбассе ранил снайпер, скончался в больнице

В больнице после более тридцати проведенных операций умер украинский военнослужащий Константин Оверко, которого 20 июня на Донбассе ранил снайпер. Об этом говорится в сообщении 503 отдельного батальона морской пехоты.



Там отметили, что из-за ранения у военного развился желчный перитонит, с которым довольно долго боролись врачи. Они провели более 30 сложных операций. В ночь на 24 сентября Константин умер.

В штабе ООС сообщали, что за сутки 23 сентября пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили договоренности о полном прекращении огня.



Режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, несмотря на то, что 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский боец погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Жертв среди мирных жителей с начала августа не было.



«Режим тишины» поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский.