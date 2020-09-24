СБУ разоблачила руководство Восточной таможни на коррупционной схеме в 5 млн гривен

Служба безопасности Украины в Луганской блокировала функционирование вертикально построенной коррупционной схемы, организованной руководством Восточной таможни ДФС Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.







В рамках начатого уголовного производства, правоохранители получили доказательства систематического вымогательства таможенниками денег от коммерсантов за проведение таможенного оформления товарных партий на импорт.



Организовали сделку четверо руководителей таможни разного уровня. По их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов.



Оперативники спецслужбы установили, что коррупционная схема позволяла руководству Восточной таможни длительное время получать неправомерную выгоду в размере более 5 млн гривен в год.



Правоохранители задержали ключевых участников сделки после получения одним из руководителей таможенного поста дежурной части взятки.



Продолжаются неотложные следственные действия, в том числе проводятся 6 обысков и допросы свидетелей.



В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о задержании злоумышленников согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления им подозрений.